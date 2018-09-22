«Каролина» разгромила «Вашингтон» в предсезонном матче, Зыков набрал 2 очка

Завершился очередной предсезонный матч в НХЛ. «Каролина Харрикейнз» принимал на домашнем льду «Вашингтон Кэпиталз» и одержал уверенную победу — 5:1 (3:1, 0:0, 2:0).

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джейккоб Славин, на счету которого 3 (1+2) очка. По два балла за результативность в составе «Каролины» набрали: Валентин Зыков (1+1), Джордан Стаал (1+1) и Уоррен Фогель (0+2). Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился голевой передачей. Единственную шайбу в составе «Кэпиталз» забросил Никлас Бекстрём с передачи Дмитрия Орлова и Аарона Несса.

Этот матч стал дебютным для Сергея Шумакова в составе «Вашингтона». Российский хоккеист провёл на льду 14 минут 18 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер гостей Илья Самсонов сменил Брейдена Холтби после второго периода и отразил 6 бросков из 7. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов участие в матче не принимали.