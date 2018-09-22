Кожевников: Знарок – человек с именем, просить преференции – его дело

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал информацию, согласно которой бывший главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок запросил в московском «Динамо» € 2 млн до конца регулярного чемпионата и подъёмные за проход каждого раунда в плей-офф.



«Думаю, Знарок подошёл бы любой команде КХЛ. Человек с именем, он умеет делать команду и ставить игру. Что касается денег, которые он якобы просит, сейчас много что говорят. Говорили, он и в СКА много запросил. Если в «Динамо» не пойдут на его условия, значит, не пойдут. Это его дело – просить преференции. Если на его условия согласятся, будет здорово. Кто-то уступит. Никто ж не знает, что там было на самом деле. Всё это сплетни, зачем об этом говорить», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Знарок «требует» миллионы евро. Кто-то не хочет видеть его в КХЛ Сам тренер готов вернуться к работе, но против него развернули информационную войну.