Разин: почему бы «Автомобилисту» не побить рекорд СКА в 20 побед подряд?

Известный тренер Андрей Разин поделился мнением об успешном старте «Автомобилиста», выдавшего девять побед подряд.



«Состав позволяет, тренер хороший, хорошее финансирование. Всё в совокупности приносит результат. Круче ли «Автомобилист» СКА, ЦСКА, «Ак Барса» и «Авангарда»? Это глобальный вопрос. В спорте самое главное – стабильность. «Ак Барс» на протяжении нескольких лет стабилен, СКА с появлением КХЛ – тоже. ЦСКА немного лихорадило, но сейчас он тоже стабилен. Посмотрим, как долго стабилен будет «Автомобилист», тогда и поговорим о крутости.



Ни один рекорд не вечен, почему бы «Автомобилисту» не побить рекорд СКА – 20 побед подряд? Это сбалансированная команда, играет хорошо. Есть травмированные ребята – Торченюк, Гареев, которые тоже способны усилить состав. Команда готова, чтобы пройти весь сезон без спадов. Почему бы им не выиграть Кубок Гагарина?» — сказал Разин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.