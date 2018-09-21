«Автомобилист» обыграл «Йокерит» и продлил победную серию до девяти матчей

«Йокерит» встречался с «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Андрея Мартемьянова.



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Зрителям, которые собрались на трибунах арены в столице Финляндии, пришлось ждать первой заброшенной шайбы вплоть до середины третьего игрового отрезка. Илья Крикунов реализовал численное преимущество и вывел екатеринбургский клуб вперёд. В концовке встречи Стефан Да Коста и Анатолий Голышев закрепили успех гостей, поразив пустые ворота. Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж отыграл на ноль, отразив 28 бросков.



«Автомобилист» одержал девятую победу кряду и продолжает идти без очковых потерь, возглавляя турнирную таблицу Восточной конференции. «Йокерит» потерпел первое поражение в основное время, но при этом сохранил лидерство на Западе.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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