Дуайер: звено Шипачёва сделало результат, нельзя столько удаляться

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал выездной проигрыш московским одноклубникам (2:5).



«Исход матча предопределила реализация большинства. Хозяева забросили три шайбы, это сделало результат. Мы знали, что из-за последних неудач они будет очень мотивированными. Сегодня они действовали очень быстро, из-за их скоростей нам пришлось очень тяжело. Первый период провели неплохо, но во втором отрезке сказались ошибки. В третьем периоде сумели отыграть одну шайбу, но хозяева снова забросили.



Нестабильная игра в ходе сезона? Мы идём от матча, всегда хотим побеждать. В этой выездной серии одержали две хорошие победы, рассчитываем, что дома сыграем удачно перед своими фанатами.



Последнее место на Западе? Понятно, хотелось бы больше побеждать, но мы находимся там, где находимся. В последнее время игра команды улучшилась, стало больше получаться в большинстве. Кроме того, всё больше разных игроков забивает, но всегда есть что улучшать. Постараемся сделать это в следующих матчах.



Много удалений? Нужно отдать должное сопернику, который заставил нас нарушать правила. Сегодня на высоте было звено Шипачёва, которое сделало результат. Когда у соперника лучшее большинство в лиге, нельзя столько удаляться», — передаёт слова Дуайера корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Евенко: «Динамо» Мн следовало меньше удаляться в игре с одноклубниками из Москвы