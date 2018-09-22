Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Евенко: «Динамо» Мн следовало меньше удаляться в игре с одноклубниками из Москвы

Евенко: «Динамо» Мн следовало меньше удаляться в игре с одноклубниками из Москвы
Хоккей / КХЛ

Защитник минского «Динамо» Олег Евенко подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:5).

«Пропустили три шайбы в меньшинстве против хорошей команды. Нам следовало меньше удаляться. У команды было тяжёлое начало сезона, но мы выиграли две из трёх игр на выезде. Будем продолжать в том же духе, и всё будет хорошо.

Последнее место в таблице? Сколько очков набрали, такое место и занимаем. Просто надо набирать больше очков.

Беннетт был недоволен уровнем белорусских игроков в «Динамо»? Это вы спрашивайте у Беннетта.

Моя первая шайба в КХЛ? Хауден хорошо сыграл, обыграв двоих хоккеистов московского «Динамо», Пулккинен закрыл вратаря, я бросил, и шайба залетела.

Слухи об отставке Дуайера давят на команду? Никаких слухов не знаю», — передаёт слова Евенко корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Провалились. Игроки-разочарования на Западе
Здесь есть лучший снайпер сезона-2014/15.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент