Евенко: «Динамо» Мн следовало меньше удаляться в игре с одноклубниками из Москвы

Защитник минского «Динамо» Олег Евенко подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:5).



«Пропустили три шайбы в меньшинстве против хорошей команды. Нам следовало меньше удаляться. У команды было тяжёлое начало сезона, но мы выиграли две из трёх игр на выезде. Будем продолжать в том же духе, и всё будет хорошо.



Последнее место в таблице? Сколько очков набрали, такое место и занимаем. Просто надо набирать больше очков.



Беннетт был недоволен уровнем белорусских игроков в «Динамо»? Это вы спрашивайте у Беннетта.



Моя первая шайба в КХЛ? Хауден хорошо сыграл, обыграв двоих хоккеистов московского «Динамо», Пулккинен закрыл вратаря, я бросил, и шайба залетела.



Слухи об отставке Дуайера давят на команду? Никаких слухов не знаю», — передаёт слова Евенко корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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