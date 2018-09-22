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Квартальнов: «Локомотиву» есть чему поучиться у СКА

Квартальнов: «Локомотиву» есть чему поучиться у СКА
Хоккей / КХЛ

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал проигрыш петербургскому СКА (0:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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«Поздравляю СКА с победой, сегодня была победа на классе. Мы старались, но не хватило мастерства, хладнокровия в атаке. Был навал, но с такой командой такие голы не забиваются. СКА наказал нас за ошибки, и тут нам есть чему поучиться. «Локомотив» не должен из четырёх удалений три получать в зоне атаки.

Когда увидим Осипова в составе? В ближайших матчах», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

СКА вышел на второе место в Западной конференции, набрав 14 очков в девяти матчах. У коллектива Дмитрия Квартальнова на два очка меньше.

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