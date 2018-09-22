Белов: у меня есть претензии к лидерам «Витязя», они провели безобразный матч

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал выездной проигрыш команде «Северсталь» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Поздравляю «Северсталь» с победой. У нас были проблемы с игрой во втором периоде, сегодня, наоборот, первый провели слабо. Позже смогли прибавить, но хочу сказать, что у нас есть претензии к лидерам. Как правило, за ними идут, на них равняются. Сегодня они провели просто безобразный матч. В конце игры был шанс сравнять счёт, но мы им не воспользовались.



Крайне неудачный выезд у нас получился, но на этом жизнь не останавливается. Впереди домашняя серия, будем к ней готовиться.



Применим ли санкции к лидерам? Они всё понимают. Мы перед этой игрой с ними разговаривали. К сожалению, это не первый такой матч в их исполнении. Потенциал у них неплохой, они должны понимать, что на них возложена большая ответственность», — приводит слова Белова пресс-служба череповецкой команды.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ