Фастовский: Юнттила сник из-за рецидива травмы, замену ищем в лагерях НХЛ

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал расторжение контракта с Юлиусом Юнттилой.

«У каждого легионера индивидуальные проблемы. Мы очень рассчитывали на Юнттилу, и начинал он очень неплохо. Но у него вылезла старая травма. Дала рецидив. Он очень сильно из-за этого переживал и буквально сник. Все наши попытки привести его в чувства результата не дали. Это уже особенности его характера.



Легионерам нужно время на адаптацию. Все иностранцы, которые были в «Сибири», не очень удачно проводили первый год в КХЛ: Коскиранта, Лехтеря, Энлунд и многие другие. Пельтоле и Бертрану тоже нужно время. В принципе, считаю их удачным приобретением.



Мы ищем замену Юнттиле, непросто найти легионера в ходе сезона. У нас есть привязка к лагерям НХЛ, потому что все свободные иностранцы сейчас там», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.