Бриндамор: в «Каролине» уверены, что Свечников не подведёт в критический момент

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор заявил о вере в российского нападающего Андрея Свечникова.

«Наша организация серьёзно изменилась за последние полгода. Уверены, что и Свечников, и Нечас смогут справиться со всеми трудностями, с которыми сталкиваются молодые игроки. Мы ждём, что в критически важный момент они не подведут. Чтобы Андрей был настолько успешным, как мы от него ждём, он должен получить возможность играть. Это довольно очевидные вещи, но когда мы сможем это сделать? Может ли он быть успешным в 18 лет? Думаю, после первой предсезонной игры к этому есть все предпосылки», — сказал Бриндамор.

Форвард был выбран под вторым номером драфта-2018, после шведского защитника Расмуса Далина. Свечников стал девятым россиянином, выбранным в топ-3 драфта НХЛ. 18-летний форвард два года подряд выигрывал звание лучшего проспекта юниорской лиги. Сначала это случилось в USHL, а затем – в OHL. Осенью он пропустил 17 матчей из-за травмы руки, но это нисколько не помешало ему выиграть гонку снайперов и бомбардиров среди новичков лиги Онтарио – он набрал 72 (40+32) очка в 40 матчах за «Бэрри».