«Тампа» сократила состав до 30 хоккеистов, Волков попал в их число

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» произвёл изменения в составе, который был заявлен на тренировочный лагерь, сообщает пресс-служба «молний».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заявка команды была сокращена на 25 человек, в составе осталось 30 хоккеистов. В их число попал и нападающий Александр Волков, который в одном из предсезонных матчей выступал в одном звене с капитаном Стивеном Стэмкосом.



20-летний Волков в прошлом сезоне набрал 45 (23+22) очков в 75 матчах за «Сиракьюз» в регулярном чемпионате АХЛ. Также он провёл за «Кранч» 7 игр в плей-офф.



Помимо Волкова в заявке остались голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и форвард Никита Кучеров, подписавший в межсезонье новый восьмилетний контракт на $ 76 млн.