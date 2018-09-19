Стэмкос: все уже могли оценить, каким богатым набором качеств обладает Волков

Нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос оценил игру российского форварда Александра Волкова в предсезонном матче с «Каролиной Харрикейнз» (1:4). Волков и Стэмкос выступали в одном звене ещё с одним россиянином, Никитой Кучеровым.

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«В целом мы не очень преуспели с точки зрения организации голевых моментов. Впрочем, все уже могли оценить, каким богатым набором качеств обладает Волков. Этот хоккеист прекрасно видит площадку, в состоянии отдавать классные передачи», — приводит слова Стэмкоса пресс-служба «Тампы».

20-летний Волков в прошлом сезоне набрал 45 (23+22) очков в 75 матчах за «Сиракьюз» в регулярном чемпионате АХЛ. Также он провёл за «Кранч» 7 игр в плей-офф.

Стоит отметить, что вклад в победу «Каролины» над «молниями» внесли Андрей Свечников и Валентин Зыков, забросившие по шайбе.