Гулявцев: «Северсталь» продолжит применять санкции к игрокам за удаления

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев сообщил, что клуб продолжит применять санкции к игрокам, получающим удаления. Специалист не стал уточнять, о каких видах наказаний идёт речь.



«Это наше командное решение, часть внутренней кухни. Я не хотел бы сообщать, какие санкции применяются и за какие виды нарушений. Могу лишь сказать, что мы продолжим придерживаться этой линии. У меня есть определённые мотивационные вопросы к команде, на которые необходимо получить ответы», — приводит слова Гулявцева канал «Северстали» в YouTube.



В настоящий момент череповецкая команда занимает седьмое место в Западной конференции. 25 сентября «Северсталь» проведёт выездной матч с магнитогорским «Металлургом».

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