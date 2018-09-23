Зелепукин: «Северсталь» может укрепить состав, но надо дать шанс и своим игрокам

Генеральный менеджер «Северстали» Валерий Зелепукин рассказал о ситуации с травмированными игроками клуба, а также затронул вопрос возможного усиления состава.



«В настоящий момент в клубном лазарете «Северстали» числятся три хоккеиста. Впрочем, Калашников и Магарилов залечили повреждения и отправятся с командой на выездную серию. Что касается Куляша, то врачи говорят, что его восстановление проходит со значительным опережением графика, но никто не хочет рисковать здоровьем игрока, дабы избежать рецидива.



Конечно, мы хотим укрепить и тренерский штаб, и состав. На рынке есть доступные игроки, но сначала необходимо дать шанс своим ребятам. У парней есть возможность доказать свою состоятельность. Если найдём игроков, которые сильнее нынешних хоккеистов «Северстали» по спортивному принципу, то обязательно укрепим состав», — приводит слова Зелепукина канал «Северстали» в YouTube.

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