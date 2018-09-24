«Виннипег» обыграл «Эдмонтон» благодаря дублю Шайфли

За океаном продолжаются предсезонные матч НХЛ.

«Виннипег Джетс» одержал уверенную домашнюю победу над «Эдмонтон Ойлерз». Главными звёздами встречи стали нападающие хозяев Марк Шайфли (2+1) и Блейк Уилер (1+2), набравшие по три очка. Также на свой счёт дубль записал Скайлер Маккензи. В активе российского защитника Дмитрия Куликова 18 минут и 22 секунды, проведённых на льду. Он один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «+1».

В составе «нефтяников» также дублем отметился Кайлер Ямамото, ещё одна шайба на счету Этана Беара.

Отметим, что «Эдмонтон» практически в два раз перебросал соперника – 41:21.

НХЛ. Предсезонные матчи

«Виннипег» — «Эдмонтон» — 5:3 (1:2, 2:0, 2:1)