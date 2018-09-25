Назаров: в следующем матче «Нефтехимик» будет радоваться победе

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги домашнего матча с «Куньлунь Ред Стар» (0:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Такие игры случаются. Сказал ребятам, что надо пережить. Не всегда идёт, как ты хочешь, нужно переломить себя, найти в себе силы и в следующей игре выйти и работать на победу. Благодарен команде за самоотдачу, старались, двигались хорошо, бросали. Но бывает. Пусть такие игры случаются в начале сезоне, когда ещё есть время всё исправить. А так, будем надеяться… я даже не надеюсь, а я знаю, что в следующей игре – ребята сейчас подумают, поговорят, покрутят велосипед – и исправим то положение, в которое мы начинаем попадать.

Почему так рано взял тайм-аут? Я уже так нестандартно пошёл. Видел, что было много моментов, вратарь противника играл и удачливо, и хорошо. То есть и так, и так – всё у него получалось. Во время тайм-аута пытался дать передохнуть нашей лучшей пятёрке, чтобы они сыграли пять на три. Они создали три хороших момента, но опять вратарь переиграл, не дал возможности забить. Повторюсь, такие игры случаются, и нужно понимать, что, если команда старается, бежит, то всё это исправится, и буквально, думаю, в следующем матче мы уже будем радоваться победе», – сказал Назаров на послематчевой пресс-конференции.