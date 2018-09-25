Гостисбер: играть вместе с Проворовым против первых звеньев — невероятно

Защитник «Филадельфии Флаейрз» Шейн Гостисбер рассказал, что не хочет, чтобы его считали только атакующим защитником.



«Думаю, что в прошлом чемпионате я поднял оборонительную игру на новый уровень. Меня не выпускают на последние минуты матчей, но я считаю, что надежнее всего играю против топовых соперников. В прошлом году я это показал. Не хочется, чтобы на меня навешивали ярлык атакующего защитника. Я знаю, кем являюсь. Я хороший двусторонний защитник.



Играть с Проворовым против первых троек оппонентов — это просто невероятно. Кажется, я тогда сказал, что не буду переживать за игру в атаке, сосредоточусь строго на защите и буду играть на максимуме. И это сработало. Наверное, стремление к полной самоотдаче и четкой игре в обороне зажгли во мне огонь», — цитирует защитника официальный сайт НХЛ.

