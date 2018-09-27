Немировски: второй период стал худшим за весь сезон, включая «предсезонку»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски поделился мыслями о победе над «Адмиралом» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы неплохо играли в первом периоде, однако слишком много пасовали в чужой зоне, когда нужно было завершать атаку броском, хотели сыграть слишком красиво. Второй период стал для нас худшим в сезоне, да и в «предсезонке» — тоже. Мы совершенно не успевали за скоростными действиями соперника. «Адмирал» доставил нам много проблем и создал много моментов. В третьем периоде мы смогли вернуть нашу активную игру и вытащили матч. В целом не могу сказать, что игра мне понравилось, но понравился результат», — цитирует Немировски официальный сайт клуба.

«Торпедо» провело 10-й матч в сезоне и набрало 14 очков. Команда из Нижнего Новгорода одержало вторую победу подряд. В свою очередь коллектив Сергея Светлова набрал шесть очков после 10 встреч.

