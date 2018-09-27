Светлов — об 1:5: счёт непоказателен, к игрокам «Адмирала» претензий нет

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвёл итоги регулярного матча чемпионата КХЛ с «Торпедо» (1:5).

«Игра до самого конца была интересная, и, как по мне, счёт 1:5 непоказателен. В третьем периоде соперник добавил и реализовал шансы, а мы оказались не совсем готовы к подобному повороту событий.



Тем не менее к ребятам у меня претензий нет, они играли хорошо. Обидно, что во втором периоде не реализовали много выходов «один в ноль». Это и решило исход матча», – цитирует Светлова официальный сайт «Торпедо».

«Торпедо» провело 10-й матч в сезоне и набрало 14 очков. Команда из Нижнего Новгорода одержало вторую победу подряд. В свою очередь коллектив Сергея Светлова набрал шесть очков после 10 встреч.