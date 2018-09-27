Российская заявка на ЧМ-2023 оказалась сильнее шведской и чешской

Пресс-атташе чешской федерации хоккея Зденек Зикмунд рассказал о подробностях утверждения стран проведения чемпионатов мира по хоккею в 2023, 2024 и 2025 годах. Это решение было принято во время конгресса ИИХФ, проходящего в эти дни на Мальте.



«Конгресс определил, что ЧМ-2023 пройдёт в России, в 2024 году -в Чехии, а годом позже — в Швеции. Единственное, что может это изменить — это если появится ещё один кандидат, который должен подать заявку до 15 января будущего года. Изначально на 2023 год нацеливались Швеция и Чехия, но российская заявка победила», — приводит слова Зикмунда Blesk.



Напомним, чемпионат мира-2023 пройдёт в Санкт-Петербурге. Также Россия примет в том же году молодёжный чемпионат мира.

Россию уважают! ЧМ-2023 пройдёт в Питере на самой крутой арене в мире В один год Россия примет молодёжный и взрослый чемпионаты мира по хоккею.