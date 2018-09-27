Титов: «Трактор» заслужил очко в матче с «Локомотивом», мы играли здорово

Главный тренер челябинского «Трактора» Герман Титов подвёл итоги проигранной встречи с ярославским «Локомотивом» (1:2). Специалист отметил, что его команда играла неплохо и заслужила как минимум одно очко.



«Хочу поздравить „Локомотив“ с победой. Считаю, что мы заслужили очко по сегодняшней игре. Команда играла здорово. Проиграли, счётом недовольны. По содержанию — почти все 60 минут была целостность, держали ту линию, которую мы хотим видеть. Были агрессия и нацеленность на ворота, но сейчас такой момент, что мы допускаем ошибки и сразу пропускаем голы, мы создаём моменты, но не можем их реализовать. Нужно перетерпеть, переработать», — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

«Трактор» потерпел очередное поражение, уступив «Локомотиву»