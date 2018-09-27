Сидоренко: «отказники» могут вернуться в сборную Беларуси, многие горят желанием

Наставник сборной Беларуси Андрей Сидоренко поделился мнением о снятии с белорусских игроков статуса легионеров в КХЛ.



«Очень рад, что так произошло. Это даст нам всем больше возможностей, больше выбора. Пытался ли связываться с кем-то из хоккеистов? Да, со всеми. Смотрим за ними, поддерживаем контакт. Всё время на связи.



Можем ли увидеть кого-то из „отказников“ на ближайшем кэмпе? Я не могу сейчас сказать. Следим за парнями, кто и сколько времени игрового проводит в клубах. Может быть, назову фамилии, а хоккеисты получат травмы. Еще рано говорить. Ближе к концу октября появится информация.



Готовы ли вообще отказники вернуться в сборную? Ещё рано говорить, это же вопрос мотивации. Каждый из них достаточно позитивно воспринял информацию о том, что в сборной их ждут. Парни горят желанием вернуться, никто не отказывался. Дорога в сборную ни для кого не закрыта, если есть желание, мотивация. Зачем сильному хоккеисту говорить „нет“?» — цитирует Сидоренко by.tribuna.com.