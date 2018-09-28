Два очка Наместникова помогли «Рейнджерс» победить «Филадельфию»

За океаном продолжаются предсезонные матчи НХЛ.

«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде одержал победу над «Филадельфией Флайерз» — 4:2. Российский голкипер болгарского происхождения «рейнджеров» Александр Георгиев отразил 26 из 28 бросков. Владислав Наместников забил один гол и отдал результативную передачу, его показатель полезности – «-1».

В составе «лётчиков» участие в матче приняли защитник Иван Проворов и нападающий Михаил Воробьёв. Иван забил гол и провёл на льду 21 минуту 53 секунды игрового времени. Воробьёв отметился двумя результативными передачами.

В другом матче «Оттава Сенаторз» в гостях оказалась сильнее «Чикаго Блэкхоукс» — 2:1. Нападающий хозяев Артём Анисимов результативными действиями не отметился, нанеся один бросок и выиграв только 33% вбрасываний.

НХЛ. Предсезонные матчи

«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)

«Чикаго» — «Оттава» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1).