Бывший защитник «Автомобилиста» Чайковски заключил контракт с «Каролиной»

«Каролина Харрикейнз» на своём официальном сайте объявила о подписании контракта со словацким защитником Михалом Чайковски. Соглашение рассчитано на один сезон и является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ составит $ 650 тыс., АХЛ – $ 70 тыс. Ранее игрок находился в клубе на просмотровом соглашении.

«Михал заработал этот контракт своим выступлением в тренировочном лагере. Мы считаем, что его подписание улучшит глубину в защите», – сказал генменеджер «Харрикейнз» Дон Уодделл.

Предыдущим клубом Чайковски был екатеринбургский «Автомобилист», за который он выступал с осени 2016 года. За это время словак провёл 67 матчей в КХЛ и набрал 36 (12+24) очков при показателе полезности «+9» и 44 минутах штрафного времени.



Чайковски выступал за сборную Словакии на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Он провёл там четыре матча и отметился одной результативной передачей при 31 минуте штрафа.