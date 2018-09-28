Н. Михайлов: я всегда мечтал играть в Казани, там сказали, что я не подхожу

Лучший бомбардир «Сибири» на старте регулярного чемпионата КХЛ Никита Михайлов рассказал о своём пути в хоккее.

«Родом я из Тольятти. Родители в пять лет отдали в хоккейную школу, чтобы я для здоровья занимался. На первой тренировке все дети катались со стульчиками, а я вышел на лёд, откинул табуретку и поехал самостоятельно. Потом папа через друзей начал выбивать мне форму, коньки, клюшку. Когда стал постарше, родители поняли, что с хоккеем у меня все серьёзно.



В детской школе оставался последний год перед выпуском, и перед стартом того сезона мы с Пашей Десятковым поехали в Самару в клуб МХЛ-Б, чтобы играть со взрослыми. Я 1998-го года рождения, а в команде ребята были на пять лет старше. Самара в 100 километрах от Тольятти, так что мы на каждые выходные домой приезжали. В Самаре клуб нам снимал квартиру. Это МХЛ-Б. Какие там условия могут быть? Клюшки выдавали, зарплату платили и всё.

Если честно, учёбе не уделяли должного внимания. Мы жили в квартире с Пашей Десятковым, часто просыпали учёбу. У нас тренировки были в час-два, так что утром приходили на пару занятий в училище, а иногда и вообще забивали. Готовили себе. Хотя скорее что-то готовое себе покупали: пельмени, ролтоны. Не спортивное питание, но надо было что-то кушать. После сезона в «Комете» поехали, опять же вместе с Десятковым, на просмотр в Казань. В итоге его не взяли, а меня пригласили на медосмотр. Я всегда мечтал играть в Казани. Там сказали, что я не подхожу и всё», — цитирует Михайлова Sport24.