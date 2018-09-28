«Нефтехимик» и «Адмирал» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 28 сентября, начало – в 19:00 мск.
Дебютный матч в составе команды Андрея Назарова проводит форвард Павел Падакин, который был приобретён в результате обмена с «Ак Барсом». Кроме того, в состав хозяев вернулся нападающий Ильдар Шиксатдаров, который выступал в ВХЛ за самарский ЦСК ВВС.
«Нефтехимик»:
Ежов (Коротаев);
Сергеев — Полашек, Пуустинен — Нестрашил — Няттинен;
Огурцов — Тимашов, Падакин — Куликов — Галимов;
Шарипзянов — Брынцев, Здунов — Якимов — Шиксатдаров;
Семёнов — Волгин, Хайруллин — Аркалов — Шафигуллин.
«Адмирал»:
Серебряков (Красоткин);
Мищенко — Таталин, Бутузов — Вихарев — Королёв;
Дьяков — Угольников, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Таратунин — Козловский, Глазачев — Коньков — Воронин
Кармашков, Валуйский — Полак — Говорка.
«Нефтехимик» — «Адмирал»: Павел Падакин дебютирует в составе нижнекамцев