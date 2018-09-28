Назаров: недоволен домашней серией, но «Нефтехимику» надо добавлять и на выезде

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился эмоциями после домашнего поражения от «Адмирала» (1:2 Б).



«Мы тоже хотели взять два очка. Довели дело до буллитов. Не скажу, что это невезение. Это, наверное, мастерство, которое надо оттачивать. В буллитах тоже разыгрывается очко. Нужно над этим моментом поработать. Готовимся к следующему матчу.



Большинство? У команды есть небольшие проблемы. Нестрашил месяц пропустил, Руохомаа немного травмировался. Так вот получилось. Будем надеяться, что Руохомаа выйдет на следующую игру, подтянем большинство.



Итоги домашней серии игры? Конечно, я недоволен. Можно было больше брать очков, как и любой тренер, скажу. Проигрываем две игры в одну шайбу — с «Ак Барсом» и сегодня. В целом ребята старались. Надо добавлять на выезде», — цитирует Назарова официальный сайт «Нефтехимика».

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