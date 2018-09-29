Дыбленко: в Нью-Йорке только русские и армяне, с кем будем воевать в Америке?

Защитник московского «Спартака» Ярослав Дыбленко сказал, что не удивился обмену из петербургского СКА, и рассказал о настроениях в Северной Америке.



«Редко кому сейчас предлагают четырёхлетний контракт. Я понял, что правильнее будет принять предложение СКА. Стал ли обмен в „Спартак“ неожиданностью? Я предполагал, что такое может случиться, и даже не удивился, когда это произошло.



Чувствовал ли в Америке напряжённые отношения с Россией? У них тоже ведется информационная война против нас. Говорят, мол, американцы что-то думают нехорошее про нас. Но это не так. На самом деле, многие адекватные люди говорят, что вообще не смотрят телевизор, потому что это бред, что у нас показывают, то и у них. У меня было русское телевидение, после переключал на местный канал, а там про Россию то же самое вещают, только наоборот. Россия плохая, Путин плохой. Политика, ничего не попишешь.



В Америке, кстати, очень много русских, даже не ожидал, что в том же Бингхэмптоне столько соотечественников. Кошмар какой-то! В доме, где мы снимали квартиру, жили трое или четверо русских. В стоматологии, где лечил зубы, работает русский врач. Я вот думаю: если война начнётся, с кем воевать-то будем? С собой? В Нью-Йорке только русские и армяне. Думаю: где американцы-то, они вообще существуют?» — цитирует Дыбленко официальный сайт клуба.