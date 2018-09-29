Титов: видно, что у игроков «Трактора» ещё очень большой психологический груз

Главный тренер «Трактора» Герман Титов подвёл итоги победы над «Северсталью» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Хочу поздравить болельщиков с победой. Пока тяжело даются голы. Сегодня обе команды вышли на зубах, на жилах. Отлично сыграла спецбригада, два гола забили, наверное, потому и победили. Видно, что у ребят психологической груз ещё очень большой, видно, что очень спешат в завершении атак, поэтому очень многое не получается, но через такие игры надо проходить и двигаться дальше.



Ерофеев? Знаете, очень понравилась его игра — эмоционально, ничего лишнего, то, что мы просили, он делал, лез на ворота, создал момент для Кравцова. Очень впечатлил, поэтому он останется в команде, будем дальше привлекать его к играм», — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

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