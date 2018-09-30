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«Витязь» — «Сибирь»: Павел Ткаченко и Никита Шашков забросили первые шайбы в КХЛ

«Витязь» — «Сибирь»: Павел Ткаченко и Никита Шашков забросили первые шайбы в КХЛ
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Сибири» Павел Ткаченко отметился дебютным голом в Континентальной хоккейной лиге. Это произошло во время выездного матча с подмосковным «Витязем».

21-летний хоккеист отличился на 18-й минуте встречи.

Видео гола Ткаченко можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В концовке второго игрового отрезка дебютной шайбой в лиге отметился другой форвард «Сибири» — 19-летний Никита Шашков, который на старте третьего периода ещё раз огорчил хозяев и оформил дубль.

Видео первого гола Шашкова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Сибирь» подошла к матчу с «Витязем», проиграв 12 матчей подряд и установив антирекорд КХЛ. В настоящий момент подопечные Александра Андриевского выигрывают со счётом 4:2.

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