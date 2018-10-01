Гарипов: в Казани ужасный лёд, он портится через три минуты

Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов после матча с «Адмиралом» (4:2) посетовал на ужасное качество льда. 27-летний хоккеист провёл первую игру за месяц, восстановившись от травмы.



«У нас лёд такой в этом году, щитки вяжет, и мы это уже очень давно обсуждаем. Это надо говорить вышестоящим людям. В прошлом году мы играли, у нас был шикарный лёд, команду всё устраивало, а в этом году я не знаю, почему решили поменять его полностью.



Поменяли коробку — это ладно. Но я не знаю, зачем нужно было трогать лёд. Теперь он стал совершенно другим. Очень отличается от того, на котором я играл восемь лет. Достаточно трёх минут, чтобы он испортился и ты не мог перемещаться нормально», — приводит слова Гарипова «Реальное время».

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