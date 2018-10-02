Хартли: очень доволен игроками «Авангарда», выиграли все матчи выездной серии

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от разгрома подмосковного «Витязя» (6:0).



«Мы уверенно провели первый период, хорошо провели, несмотря на то что не забили. Во второй двадцатиминутке важным моментом стало то, что нейтрализовали два большинства соперника. Это могло стать поворотным моментом в игре, но не стало, потому что мы отбились и потом следом забили два гола.



Очень доволен нашими игроками, закончили трёхматчевую выездную серию тремя победами. Здорово играли в третьем периоде. Забили важный третий гол, не дали сопернику ни единого шанса вернуться в игру, хотя при счете 0:2 могло случится всякое. Но после третьего гола уверенная игра позволила нам хорошо закончить матч», — цитирует тренера официальный сайт «Витязя».