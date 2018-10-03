Малкин: я ещё никогда не был в таком нетерпении, как в этом году

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился ожиданиями от предстоящего сезона Национальной хоккейной лиги.

«Выигрывать — очень классно. Я намного лучше себя чувствую, когда выигрываю. Поэтому мотивация перед новым сезоном, конечно, есть. Я бы даже сказал, что ещё никогда не был в таком нетерпении, как в этом году. Опять же — кто выиграл? «Вашингтон». Команда, которую в Питтсбурге сейчас ненавидят больше всего. Так что, конечно, нам нужен кубок обратно.

Ещё раз встретиться с «Кэпиталз» в плей-офф? Вы и сами видите, кто выиграл у нас во втором раунде. Мне кажется, есть хороший шанс встретиться с ними во втором раунде и в этом году. Потому что почему бы и нет? Мы выиграли годом ранее, они в прошлом. Два победителя играют друг против друга. Команды, конечно, друг друга ненавидят. А история Овечкина всем хорошо известна», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.