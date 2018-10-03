Игорь Ожиганов начнёт сезон в основном составе «Торонто»

«Торонто Мэйпл Лифс» на своём официальном сайте объявил состав команды на начало регулярного сезона. В заявке оказались два российских защитника – Никита Зайцев и Игорь Ожиганов.



Вратари: Фредерик Андерсен, Гаррет Спаркс;



Защитники: Трэвис Дермотт, Джейк Гардинер, Рон Хейнси, Джастин Холл, Мартин Маринчин, Игорь Ожиганов, Морган Райлли, Никита Зайцев;



Нападающие: Коннор Браун, Тайлер Эннис, Фредерик Готье, Зак Хайман, Андреас Юнссон, Назем Кадри, Каспери Капанен, Джош Лейво, Пэр Линдхольм, Патрик Марло, Митчелл Марнер, Остон Мэттьюс, Джон Таварес.



В мае 2018 года 25-летний Ожиганов подписал с «кленовыми листьями» контракт сроком на один сезон. До этого он выступал в КХЛ за «Амур», «Сибирь» и ЦСКА.

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