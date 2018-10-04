«Торонто» победил «Монреаль» в первом матче сезона

В ночь со среды на четверг в НХЛ стартовал новый сезон регулярного чемпионата.

В первой игре «Торонто Мэйпл Лифс» в родных стенах принимал «Монреаль Канадиенс» и одержал победу в овертайме со счётом 3:2.

В середине стартового периода нападающий гостей Арттури Лехконен забросил первую шайбу сезона, но уже через три минуты Остон Мэттьюс восстановил равновесие. В концовке второго периода отличился Джон Таварес, для него эта шайба стала дебютной в составе «Торонто». Эндрю Шоу ещё до свистка на перерыв счёт сравнял, а в третьем периоде голов забито не было. В овертайме Остон Мэттьюс, оформил дубль и принёс своей команде победу.

Российский защитник хозяев Никита Зайцев провёл на льду 22 минуты 47 секунд и заработал показатель полезности «+1». Его соотечественник и коллега по амплуа Игорь Ожиганов за 13 минут и 1 секунду отметился двумя минутами штрафа.