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«Торонто» победил «Монреаль» в первом матче сезона

«Торонто» победил «Монреаль» в первом матче сезона
Хоккей / НХЛ

В ночь со среды на четверг в НХЛ стартовал новый сезон регулярного чемпионата.

В первой игре «Торонто Мэйпл Лифс» в родных стенах принимал «Монреаль Канадиенс» и одержал победу в овертайме со счётом 3:2.

В середине стартового периода нападающий гостей Арттури Лехконен забросил первую шайбу сезона, но уже через три минуты Остон Мэттьюс восстановил равновесие. В концовке второго периода отличился Джон Таварес, для него эта шайба стала дебютной в составе «Торонто». Эндрю Шоу ещё до свистка на перерыв счёт сравнял, а в третьем периоде голов забито не было. В овертайме Остон Мэттьюс, оформил дубль и принёс своей команде победу.

Российский защитник хозяев Никита Зайцев провёл на льду 22 минуты 47 секунд и заработал показатель полезности «+1». Его соотечественник и коллега по амплуа Игорь Ожиганов за 13 минут и 1 секунду отметился двумя минутами штрафа.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2018, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3 : 2
1:1, 1:1, 0:0, 1:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Лехконен (Доми, Байрон) – 09:34 (5x5), 1:1 – Мэттьюс (Рилли, Кадри) – 12:57 (5x4), 2:1 – Таварес (Кадри, Дермотт) – 38:07 (5x5), 2:2 – Шоу (Доми, Котканиеми) – 39:46 (5x4), 3:2 – Мэттьюс (Марло) – 61:01 (3x3)
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