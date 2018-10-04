Дуайер: «Спартак» временами играет неплохо, талантливая команда

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился ожиданиями от встречи с московским «Спартаком». Игра состоится сегодня, 4 октября, начало матча — 19:30 мск.



«В дни между матчами мы поработали над игрой в атаке. Не только с нападающими, а со всеми игроками, задействованными впереди. Продолжаем усердно трудиться и улучшать этот компонент в преддверии очередной гостевой серии. Сегодня встретимся со «Спартаком». Конечно, это талантливая команда, которая временами смотрится очень даже неплохо. Уже дважды играли с ней. Знаем, что соперник потерпел два поражения подряд, поэтому будет стараться показать свою лучшую игру. То же самое нужно сделать и нам», — приводит слова Дуайера официальный сайт клуба.

