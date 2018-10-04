Зарипов: нет никаких проблем, но мне пора исправлять свою статистику

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо». Встреча состоится сегодня ,4 октября, начало игры — в 19:30 мск.



«Проблем нет никаких, наше дело – выходить на лёд и показывать свою работу, приносить результат команде любыми положительными действиями, на что мы сегодня и настраиваемся. В моей тройке выходят Мишка Глухов, который уже неплохо себя показал, набрал два очка за пять матчей, и Андрей Попов, который очень соскучился по большому хоккею. Сегодня ему представится возможность снова сыграть в одном из лучших стадионов страны – на Ходынке.



Я буду делать всё от себя возможное, чтобы помочь ребятам и помочь команде. В первую очередь нужно добиться победы, и свою статистику мне пора исправлять в лучшую сторону», — цитирует игрока официальный сайт лиги.