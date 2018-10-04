Морис: не так важно, забьёт Лайне 35 или 55 голов за сезон

Главный тренер клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Пол Морис поделился мнением о задачах нападающего команды Патрика Лайне.



«Лайне сильно изменился за лето. Он стал сильнее, быстрее, мощнее и просто лучше, чем был раньше.



Не так важно, сколько именно он забьёт. 35 шайб у Лайне или 55 — это не говорит вам всё об его игре. Главное, как он работает в командных действиях. Когда Лайне в отличной форме, он может выиграть матч в одиночку, но главное — взаимодействие с партнёрами», — приводит слова Мориса Ilta-Sanomat.



Лайне был выбран под вторым номером на драфте-2016, после чего подписал трёхлетний контракт новичка. Патрик зарабатывает около $ 925 тыс. в год, ещё $ 850 тыс. могут быть выплачены в виде бонусов. Соглашение истекает следующим летом, и финский спортсмен рассчитывает на новый договор, с более благоприятными финансовыми условиями.



В 82 матчах прошлого регулярного чемпионата НХЛ Лайне набрал 70 (44+26) очков. В плей-офф сыграл 17 матчей и записал в актив 12 (5+7) результативных баллов.

