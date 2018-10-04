Бобровский останется в запасе в первом матче сезона НХЛ

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский останется в запасе в первом матче сезона Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз», рассказал главный тренер «мундиров» Джон Торторелла.



«Вы ищете в моих словах какой-то подвох. Оба наших вратаря сыграют по одному матчу – сегодня и завтра. Мы решили, что Корписало начнёт игру с «Детройтом», а Бобровский выйдет на лёд в домашнем матче. Вот и всё», — приводит слова Тортореллы журналист Аарон Порцлайн в своём «твиттере».



Напомним, действующий контракт Бобровского с клубом заканчивается после нынешнего сезона. Россиянин ранее сообщил, что может отказаться от продления соглашения.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19