Рирден: «Вашингтону» досталось странное расписание, входим в сезон без раскачки

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден выразил удивление календарём команды на старте сезона.



«Да уж, такая парочка матчей точно втолкнет нас в новый сезон без раскачки. Нам досталось странное расписание: начинаем двумя спаренными играми, затем делаем пятидневную паузу и снова играем три матча за четыре дня. Зато нет смысла волноваться, что наши игроки будут недостаточно возбуждены или недостаточно готовы, помня, какие вызовы бросают им первые же встречи. Нет смысла даже комментировать, кто такой „Питтсбург“ и каких успехов эти парни добивались за последние годы. Они всегда — наш величайший соперник и конкурент», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.