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«Питтсбург» обыграл «Вашингтон» благодаря трём очкам Малкина, забито 13 шайб

«Питтсбург» обыграл «Вашингтон» благодаря трём очкам Малкина, забито 13 шайб
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной матч второго игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» принимал на домашнем льду действующего обладателя Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» и одержал победу в овертайме со счётом 7:6 (2:3, 3:1, 1:2, 1:0).

Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин набрал три очка (1+2). В составе клуба из Пенсильвании также забивали Джейми Олексяк, Дерик Брассар, а Крис Летанг и Джейк Гюнцель оформили по дублю.

Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил вторую шайбу в сезоне, его ассистентом выступил Евгений Кузнецов. Дублем отметился Ти Джей Оши, однажды забивший после ошибки Малкина, также отличились Якуб Врана, Брукс Орпик и Джон Карлсон.

Дмитрий Орлов 5 раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «-2», проведя на льду 24 минуты 22 секунды.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2018, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
7 : 6
2:3, 3:1, 1:2, 1:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Олексяк (Малкин, Кессел) – 01:49 (5x5), 1:1 – Врана (Бекстрём, Оши) – 03:30 (5x5), 1:2 – Орпик – 04:18 (5x5), 2:2 – Гюнцель (Спронг, Шульц) – 07:27 (5x4), 2:3 – Овечкин (Юус, Кузнецов) – 08:00 (5x5), 3:3 – Летанг (Кросби, Дюмулен) – 20:30 (5x5), 3:4 – Карлсон (Коннолли) – 23:54 (5x5), 4:4 – Гюнцель (Шульц, Хёрнквист) – 35:09 (5x5), 5:4 – Брассар (Симон, Дюмулен) – 36:58 (5x5), 6:4 – Малкин (Летанг, Кросби) – 42:45 (5x5), 6:5 – Оши – 53:01 (5x5), 6:6 – Оши (Карлсон) – 53:22 (5x5), 7:6 – Летанг (Малкин, Кессел) – 61:20 (4x3)
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