«Питтсбург» — Вашингтон» — 7:6 ОТ. Видеообзор матча

«Питтсбург Пингвинз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимал на домашнем льду действующего обладателя Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» и одержал победу в овертайме со счётом 7:6 (2:3, 3:1, 1:2, 1:0).

Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин набрал три очка (1+2). В составе клуба из Пенсильвании также забивали Джейми Олексяк, Дерик Брассар, а Крис Летанг и Джейк Гюнцель оформили по дублю.



Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил вторую шайбу в сезоне, его ассистентом выступил Евгений Кузнецов. Дублем отметился Ти Джей Оши, однажды забивший после ошибки Малкина, также отличились Якуб Врана, Брукс Орпик и Джон Карлсон.

Видеообзор лучших моментов матча можно посмотреть на «Чемпионате».