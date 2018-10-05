Бриндамор: я сделал кучу ошибок, Свечникову нужно давать больше времени

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор после поражения от «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2) признал, что ошибся с игровым временем российского нападающего Андрея Свечникова.

«Я понял, что нужно давать ему больше времени. Видно, что его уверенность растёт с каждым днём с самого начала тренировочного лагеря. Он постоянно просит шайбу. Молодые ребята думают, что могут сами пройти сквозь любого соперника, а мы должны их учить. В некоторых моментах надо показывать своё мастерство, а в других надо бороться. Я стараюсь становиться лучше каждый день. Сегодня я сделал кучу ошибок, это станет мне уроком», — цитирует Бриндамора официальный сайт «Каролины».

Российский нападающий выходил в четвёртом звене и провёл на льду 11 минут 48 секунд (из них чуть больше двух минут – в большинстве) и отметился тремя бросками в створ (ещё дважды попал в штангу) при нулевом показателе полезности. Также применил один силовой приём.