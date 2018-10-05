«Сибирь» — ЦСКА: Демидов вернулся в состав хозяев после травмы

Стали известны составы «Сибири» и ЦСКА на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 5 октября, начало — в 15:30 мск.
«Сибирь»:
Красиков (Тейлор);
Логинов — Алексеев, Бертран — Дугин — Саюстов;
Пиганович — Воробей, Михайлов — Шаров — Казаков;
Морозов — Наумов, Пешехонов — Бодров — Ткаченко;
Демидов — Игнатович, Яковлев — Романцев — Шашков;
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Пашнин – Робинсон, Капризов – Вей – Григоренко;
Марченко – Науменко, Слепышев – Андронов – Калинин;
Нестеров – Романов, Телегин – Хансен – Шалунов;
Чмыхов, Толчинский – Карнаухов – Окулов.
Отметим, что в состав команды Александра Андриевского вернулся защитник Николай Демидов, который восстановился от травмы.
Лидер впервые проиграет, это случится в Хабаровске. Интриги дня КХЛ
А ЦСКА не сжалится над «Сибирью».