«Сибирь» — ЦСКА: Демидов вернулся в состав хозяев после травмы

Стали известны составы «Сибири» и ЦСКА на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 5 октября, начало — в 15:30 мск.

«Сибирь»:

Красиков (Тейлор);

Логинов — Алексеев, Бертран — Дугин — Саюстов;

Пиганович — Воробей, Михайлов — Шаров — Казаков;

Морозов — Наумов, Пешехонов — Бодров — Ткаченко;

Демидов — Игнатович, Яковлев — Романцев — Шашков;

ЦСКА:

Юханссон (Сорокин);

Пашнин – Робинсон, Капризов – Вей – Григоренко;

Марченко – Науменко, Слепышев – Андронов – Калинин;

Нестеров – Романов, Телегин – Хансен – Шалунов;

Чмыхов, Толчинский – Карнаухов – Окулов.

Отметим, что в состав команды Александра Андриевского вернулся защитник Николай Демидов, который восстановился от травмы.