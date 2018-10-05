«Авангард» объявил состав на матч с рижским «Динамо»

Омский «Авангард» определился с составом на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо». Игра состоится в Балашихе и начнётся в 19:30 мск.



«Авангард»:



Мурыгин (Бобков);

Медведев — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Емелин — Чудинов, Пережогин — Семёнов — Манукян;

Мартынов — Франсон, Кошелев — Фисенко — Галимов;

Бондарев, Тальбо — Деарне — Петров.



Подопечные Боба Хартли подходят к предстоящему матчу, одержав победы в семи предыдущих играх. В настоящий момент «ястребы» занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, они набрали 24 очка по итогам 13 проведённых встреч. Лидером конференции является «Автомобилист», который продлил победную серию до 14 матчей.

Лидер впервые проиграет, это случится в Хабаровске. Интриги дня КХЛ А ЦСКА не сжалится над «Сибирью».