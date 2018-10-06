Стивенс: игра Ковальчука обнадёживает, его энергия — хороший знак

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джон Стивенс после игры с «Сан-Хосе Шаркс» (2:3 ОТ) поделился мнением о дебюте российского форварда Ильи Ковальчука.



«Копитар забросил важнейшую шайбу в первом периоде, а гол Тоффоли вернул нас в игру. Наиболее обнадеживающе выглядела игра Копитара, Ковальчука и Иафалло.



Ковальчук делал хорошие вещи на льду, его энергия обнадёживает — это хороший знак», — приводит слова специалиста LA Kings Insider.



Напомним, во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (2:3 ОТ) Ковальчук провёл на льду 20 минут и 15 секунд из которых пять с половиной минут — в большинстве, не сумев отметиться очками при показателе полезности "+1". Ковальчук дважды бросил в створ ворот «акул» и не сделал ни одного силового приёма.

Играл много, но не забил. Первый матч Ковальчука после возвращения в НХЛ Забил не Илья, а Копитар.