Белов: победа над «Спартаком» добавит «Витязю» уверенности

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвёл итоги матча со «Спартаком» (3:2 ОТ).



«Мы довольны победой. Была не очень приятная серия из шести поражений в семи матчах. Сегодня вышли очень заряженными. Намного лучше сыграли в обороне. Помогли Евсеенков и Стасенко, которые смогли принять участие в игре. В матче с «Авангардом» присутствовали проблемы в обороне как объективные, так и субъективные. Единственное, что не понравилось, — игра в большинстве. В целом эта победа добавит нам уверенности.



В игре с «Авангардом» думали выпустить на большинство пятерых нападающих, в запасе такая идея есть.



Удаление Катичева в концовке? Провокационный вопрос. Есть специальная передача. Там дадут оценку. В динамике показалось, что пограничный момент. Может, эпизод и не натянул на две минуты. Надо посмотреть внимательнее.



Состояние Гривика? Повреждение верхней части тела. Пока нет конкретной информации. Не смог продолжить матч», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

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