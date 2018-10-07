Защитник ЦСКА Михаил Науменков получил травму в матче с «Авангардом»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что защитник Михаил Науменков получил повреждение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» (4:2).



«Что с Науменковым? Травма. Сейчас врачи скажут, что с ним. Мы приняли решение поберечь его, потому что была жёсткая игра, не хотели усугублять», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



«Ястребы» открыли счёт на 8-й минуте матча стараниями Анселя Галимова, который поразил ворота Ильи Сорокина в ситуации, когда у хозяев было на одного игрока меньше. Во втором игровом отрезке Кирилл Капризов восстановил равновесие, но подопечным Боба Хартли потребовалось меньше двух минут, чтобы снова выйти вперёд – Илья Михеев реализовал большинство. В заключительном периоде на ведущие роли вышел Михаил Григоренко, который сначала огорчил Игоря Бобкова в равных составах, а затем сделал это в большинстве. В концовке Иван Телегин поразил пустые ворота омского клуба и установил окончательный счёт на табло.

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