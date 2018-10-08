Стали известны составы на матч между московским «Динамо» и «Торпедо», который состоится сегодня, 8 октября, в ДС «Мегаспорт», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Ерёменко);
Койвисто – Хиетанен, Кагарлицкий – Шипачёв – Тарасов;
Волков – Никулин, Алексеев – Закриссон – Индрашис;
Зайцев – Прибыльский, Брюквин – Игумнов – Кулёмин;
Меньшиков, Муранов – Панкратов – Сидляров, Петунин.
«Торпедо»:
Костин (Тихомиров);
Орлов – Баранцев, Паршин – Галузин – Варнаков;
Хольм – Сергиенко, Шенфельд – Миле – Кэйлоф;
Коробов – Волченков, Саболич – Макаренко – Жафяров;
Родионычев, Ураков – Ильин – Веряев, Сетдиков.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
«Динамо» М — «Торпедо»: стали известны составы команд