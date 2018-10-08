«Динамо» М — «Торпедо»: стали известны составы команд

Стали известны составы на матч между московским «Динамо» и «Торпедо», который состоится сегодня, 8 октября, в ДС «Мегаспорт», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск.



«Динамо» Москва:



Бочаров (Ерёменко);

Койвисто – Хиетанен, Кагарлицкий – Шипачёв – Тарасов;

Волков – Никулин, Алексеев – Закриссон – Индрашис;

Зайцев – Прибыльский, Брюквин – Игумнов – Кулёмин;

Меньшиков, Муранов – Панкратов – Сидляров, Петунин.



«Торпедо»:



Костин (Тихомиров);

Орлов – Баранцев, Паршин – Галузин – Варнаков;

Хольм – Сергиенко, Шенфельд – Миле – Кэйлоф;

Коробов – Волченков, Саболич – Макаренко – Жафяров;

Родионычев, Ураков – Ильин – Веряев, Сетдиков.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19