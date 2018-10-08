Е. Зайцев: можно говорить о том, что «Динамо» выходит из кризиса

Защитник московского «Динамо» Егор Зайцев подвёл итоги встречи с «Торпедо» (4:3 Б).



«Последние результаты говорят, что мы выходим из кризисной ситуации? Ну конечно, можно об этом говорить. Мы потихоньку начинаем в своей зоне играть более ответственно. Думаю, что начинаем нащупывать свою игру.



Я резко добавил в уровне хоккея по сравнению с началом сезона? С каждой игрой всё больше чувствую уверенности, мне больше дают игрового времени. Каждый хоккеист, если ему доверяют, начинает играть лучше. Стал чаще подключаться к атаке? Когда есть момент, то стараюсь подключиться. Нет такого, что это какое-то указание тренера. Я просто стараюсь не упустить момент.



Игра с Хиетаненом в одной паре? Это очень положительно на меня влияет. Юусо подстраховывает меня, если вдруг какой-то обрез. Мне с ним очень комфортно играть», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Московское «Динамо» одолело «Торпедо» в серии буллитов